Periler daha iyi korunmalı

Kasabanın daha çok iç kesimlerinde bulunan birçok peribacasının yıkılmaya yüz tuttuğu gözlenirken, bazı peribacalarının file ile çevrildiği görülüyor. Önlem olarak peribacasını çeviren bu filenin muhtemel bir çökmeye karşın ne kadar faydalı olacağı ise şüphe götürür durumda.

Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli kültür turizm merkezlerinin başında gelen Kapadokya Bölgesi’ndeki peribacaları, milyonlarca yıllık serüvenlerine artık yenik düşmek üzere. Göreme, Ürgüp, Avanos, Zelve, Çavuşin, Uçhisar, Mustafapaşa, Ortahisar gibi merkezlerde zaman zaman yükseklikleri 40 metreye kadar ulaşan peribacaları, doğal olaylar nedeniyle ya yıkılıyor ya da yıkılacağı günü bekliyor.

Peribacalarının yoğun olduğu Göreme’de, 1974 yılına kadar vatandaşların konut, depo, ahır, kiler ve benzeri yaşam şekilleri için kullanımına izin verilen ve gerçekleştirilen düzenleme ile irtifa(kullanım)hakkının verilmesiyle yıkıma yönelik sorun yaşanmayan ancak, 1986′dan sonra gelişen turizm hareketliliğinin ardından Milli Emlak Müdürlüğü, peribacalarının hazineye ait gayrimenkuller olduğunu ve bu nedenle vatandaşların kullanımları nedeniyle her yıl bir bedel ödeyerek kullanabileceklerini söylemesi, yeni bir süreç başlattı. Vatandaşların gelişmenin ardından peribacalarını boşaltması sonucu, terk edilmiş görünüyor.