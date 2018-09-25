Pazaryerinde salçalık, turşuluk ürünler daha fazla ilgi görüyor

NEVŞEHİR(MHA) Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, son aylarda Pazar yerinde en çok ilgi gören ürünler arasında Vatandaşların kışlık hazırlık olarak nitelendirdiği ürünlere yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.

Salçalık biber, domates, turşuluk kornişon, biber ve domates gibi ürünlerin pazar yerinde bolca satışa sunulduğunu ve gerek fiyatlardan gerekse ürünlerin kalitesinden vatandaşların büyük oranda memnun olduğunu kaydeden Nevşehir Pazarcılar odası başkanı Özmen, kış hazırlıkları için Nevşehir Pazar esnafına güvenen tüm Nevşehir halkına teşekkür ettiklerini belirtti.