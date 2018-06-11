Pazaryeri bayram arifesine kadar açık

Nevşehir’de Pazar ve pazartesi günleri kurulan ancak mübarek ramazan bayramı öncesinde vatandaşın gerek bayram öncesinde evinin sebze – meyve ihtiyacını gerekse her türlü bayram ihtiyacını karşılayabilmesi için pazaryerinin bayram arifesi akşamına kadar açık bulundurulacağı ve halka hizmet vereceği belirtildi.

Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, “Vatandaşlarımızın mübarek ramazan bayramı öncesinde alışverişlerini en uygun fiyatla en kaliteli ürünleri alabileceği pazaryerimiz bayram arifesi olan 14 Haziran Perşembe günü akşamına kadar açık ve halkımıza hizmet verecektir. Tüm halkımızın bayramını şimdiden kutlarken, Mübarek Kadir Gecesini de tebrik ediyorum” dedi.