Pazarcılar Odasının Aşure Dağıttı

Nevşehir Pazar Yeri’nde gerçekleştirilen Aşure Dağıtımına Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’in yanı sıra Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Savaş Benli, çeşitli oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile daire müdürleri ve çok sayıda vatandaşy katıldı.

Hafız Mahmut Sami Kemikkıran Hocaefendi’ nin Kur’an-ı Kerim Tilavetininin ardından İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün yaptığı duanın ardından Belediye Başkanı Atilla Seçen ve Nevşehir Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Selim Özmen vatandaşlara Aşure dağıttı