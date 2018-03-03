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Pazarcılar odasından yepyeni bir proje daha

Türkiye’nin örnek pazaryerlerinden biri olan Nevşehir pazaryerinde artık Nevşehirli kadınların el emeği, göz nuru ürünlerin satışa sunulduğu tezgahlarda yer alacak.

03 Mart 2018 Cumartesi 21:10
Pazarcılar odasından yepyeni bir proje daha
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Bu haftadan itibaren uygulamaya geçirilecek uygulama ile ev hanımlarının aile bütçelerine katkı için yaptıkları ürünler Nevşehir pazaryerinde sergilenecek, satışa sunulacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, “Fikir babalığını çok değerli belediye başkanımız Sayın Hasan Ünver’in yaptığı ev hanımlarının el emeği göz nuru Pazar'ı projemizde inşallah sona geldik. Bu hafta kapalı modern Pazar yerimizde ilk pilot deneme tezgahlarımız açılacak. Bütün hemşerilerimizi bekleriz. Emeklerinden dolayı Lütfü Kulaç hocamıza teşekkürler” dedi.

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