Pazarcılar odasından yepyeni bir proje daha

Bu haftadan itibaren uygulamaya geçirilecek uygulama ile ev hanımlarının aile bütçelerine katkı için yaptıkları ürünler Nevşehir pazaryerinde sergilenecek, satışa sunulacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, “Fikir babalığını çok değerli belediye başkanımız Sayın Hasan Ünver’in yaptığı ev hanımlarının el emeği göz nuru Pazar'ı projemizde inşallah sona geldik. Bu hafta kapalı modern Pazar yerimizde ilk pilot deneme tezgahlarımız açılacak. Bütün hemşerilerimizi bekleriz. Emeklerinden dolayı Lütfü Kulaç hocamıza teşekkürler” dedi.