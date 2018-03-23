Pazarcılar odası ihtiyaç sahibi ailelere 20 ton ücretsiz patates dağıttı

Nevşehir Pazaryeri önünde yapılan patates dağıtımında zaman zaman izdihamda yaşanırken, Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen’in müdahalesi ile sorun yaşanmadan dağıtım tamamlandı.

500 aileye 1 er torba olmak üzere 20 ton patatesin dağıtımı 1 saatte tamamlandı.

Üç aylara girilen ve Regaib kandilinin de idrak edildiği bu mübarek günlerde Nevşehir’de bulunan yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla bu yardımı yaptıklarını belirten Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, “Bölgemizin en önemli tarım ürünlerinden biri olan Patatesi yine bölgedeki üreticilerimizden temin ederek ücretsiz olarak 500 aileye dağıttık. Sofralarına az da olsa bir katkı sağlayabilmişsek ne mutlu bize. Yardımın organizasyonunda görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.