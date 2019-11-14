Pazarcı yine kendine yakışanı yaptı

NEVŞEHİR(MHA) 2012 Yılında başlatılan ve pazaryerine alışverişe giden vatandaşa büyük bir rahatlık sağlayan Pazar araçlarından 200 tane daha alındı.

İstanbul sipariş edilen ve Pazarcılar Odası Başkanlığının teslim aldığı 200 Pazar aracının maliyetinin 100 bin TL dolayında olduğunu söyleyen Oda Başkanı Selim Özmen, uygulamanın başlatıldığı günden bu yana söz konusu Pazar araçlarından 500 adetinin çalındığını, bu konuda vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini belirtti.

Yeni Pazar araçlarıyla birlikte Nevşehir Pazaryerinde vatandaşın hizmetine sunulan Pazar aracı sayısının 700’e çıkarıldığını ifade eden Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, “Pazarcı esnaflarımızın özverisi ve desteğiyle aldığımız Pazar araçlarımız ne yazık ki aldığımız bütün önlemlere rağmen çalınıyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Pazarcı esnafımız alın teri ile kazandığı parasından fedakarlık ederek bu hizmeti halkımıza sunuyor. Vatandaşlarımıza alışveriş merkezlerindeki konforu sağlayan araçlarımızın daha özenle kullanılmasını halkımızdan rica ediyoruz” dedi.