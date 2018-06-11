Pazarcı esnafı yine kendisine yakışanı yaptı

Türkiye’nin birçok büyükşehir ilinde bile halka sunulmayan modern pazarcılık hizmetlerini halka sunan Nevşehir Pazarcı esnafı vatandaşların pazaryerinde tıpkı süper ve hiper marketlerde olduğu gibi rahat bir şekilde yapabilmeleri için 200 adet yeni Pazar alışveriş aracını kendi parasıyla alıp halkın hizmetine sundu.

Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, “Kadirşinas pazarcı esnafımız pazaryerinden kazandığı parayı yine işine, Nevşehir halkına geri harcayarak yine kendisine yakışanı yaptı. Bu araçların alınmasında emeği, katkısı olan tüm Pazarcı esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum” açıklamasında bulundu.