Pazar yerlerinin kurulma günleri yeniden belirleniyor

NEVŞEHİR(MHA) İl Merkezinde Pazar ve Pazartesi günleri kurulan pazar yeri yeni bir tedbir kararı çıkıncaya dek artık Pazartesi ve Salı günleri hizmet verecek.

Öte yandan Acıgöl ilçesinde Salı günleri, Ürgüp ilçesinde Perşembe günleri, Derinkuyu ilçesinde Cuma günleri pazar kurulacak.

Diğer ilçelerde pazaryerlerinin kuruluş günlerini belediyeler belirleyecek.