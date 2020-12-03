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Pazar yerlerinin kurulma günleri yeniden belirleniyor
Türkiye genelinde Korona virüs vaka sayılarının artışı ve hükümetin hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasına gitmesi karşısında il merkezi ve ilçelerde pazar yerlerinin kurulma günleri de değişti.
Nevşehir 03.12.2020, 09:25
NEVŞEHİR(MHA) İl Merkezinde Pazar ve Pazartesi günleri kurulan pazar yeri yeni bir tedbir kararı çıkıncaya dek artık Pazartesi ve Salı günleri hizmet verecek.
Diğer ilçelerde pazaryerlerinin kuruluş günlerini belediyeler belirleyecek.