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Pazar yerlerinin kurulma günleri yeniden belirleniyor

Türkiye genelinde Korona virüs vaka sayılarının artışı ve hükümetin hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasına gitmesi karşısında il merkezi ve ilçelerde pazar yerlerinin kurulma günleri de değişti.

Nevşehir 03.12.2020, 09:25
Pazar yerlerinin kurulma günleri yeniden belirleniyor
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NEVŞEHİR(MHA) İl Merkezinde Pazar ve Pazartesi günleri kurulan pazar yeri yeni bir tedbir kararı çıkıncaya dek artık Pazartesi ve Salı günleri hizmet verecek.  

Öte yandan Acıgöl ilçesinde Salı günleri, Ürgüp ilçesinde Perşembe günleri, Derinkuyu ilçesinde Cuma günleri pazar kurulacak.  

Diğer ilçelerde pazaryerlerinin kuruluş günlerini belediyeler belirleyecek.  

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