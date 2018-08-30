Patateste girdi maliyetlerinin artışına önlem alınmalı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, Merkeze bağlı Balcın köyünde süren patates hasadı ile ilgili incelemelerde bulundu, çiftçilerle sohbet etti.

Yaşanan son gelişmelerin ardından patates girdi maliyetlerinin ciddi oranda arttığına dikkat çeken Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, maliyetlerin artışına bir önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.

Çelikbaş, “Yazlık patates hasadı sürüyor. Genelde rekolte ortalamanın biraz üzerinde. Fiyatlar oldukça dalgalı seyrediyor. 80 kuruş ile 1 lira arasında tarlada ürünün fiyatı değişebiliyor. Fiyatlar aşağı düşmezse çiftçi ürününden az da olsa kar elde edebilir. Ancak bu arada girdi maliyetleri artıyor. İlaçlar, gübre ve diğer girdi maliyetleri artıyor. Devletimizin girdi maliyetlerinin artışına bir önlem alması gerekiyor. Tarlada 80 kuruş ile 1 TL arasında alıcı bulan patates perakende olarak pazarlarda 2.5 TL’ye satılıyor” diye konuştu.

Çiftçi Süleyman Yılmaz ise kur artışıyla birlikte piyasada fırsatçıların türediğini, maliyetlerin artışıyla birlikte önümüzdeki yıl ekim yap0manın bir hayli güç olduğunu dile getirdi.

Çiftçi Süleyman Yılmaz, “Tarlamızda hasadımız sürüyor. Yalnız mildiyö hastalığı vardı bayağı bir mücadele verdik. Hasat gayet iyi. Fiyatlarda iyi. Bu arada yaşanan son gelişmelerle birlikte girdi fiyatları neredeyse ikiye katladı. Seneye eğer böyle giderse patates ekmek oldukça güç olacak. Haliyle bu durum tüm halkımıza yansıyacak. Devletimizin desteğini bekliyoruz. Kurdaki artışların yanında fırsatçılar türedi” dedi.