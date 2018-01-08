'Parmaksız’la gurur duyuyorum'

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığını ziyaretinde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sayın Arif Parmaksız, hemşehriniz, Ticaret ve Sanayi odamızın başkanı. Kendisiyle ben gurur duyuyorum. Özellikle Türkiye’nin dünyaya açılmasında büyük katkıları var. Gümrük kapılarımızın modernizasyonunda imzası olan bir kardeşimiz. Türkiye’de bir tek proje var. Birleşmiş milletler tarafından dünyaya örnek gösteriliyor. Birleşmiş milletler diyor ki bütün ülkelere eğer gümrük kapılarını modernize edeceksen Türkiye gibi yap diyor. Bu işin başında da Sayın Arif Parmaksız var” diye konuştu.