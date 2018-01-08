Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığını ziyaretinde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sayın Arif Parmaksız, hemşehriniz, Ticaret ve Sanayi odamızın başkanı. Kendisiyle ben gurur duyuyorum. Özellikle Türkiye’nin dünyaya açılmasında büyük katkıları var. Gümrük kapılarımızın modernizasyonunda imzası olan bir kardeşimiz. Türkiye’de bir tek proje var. Birleşmiş milletler tarafından dünyaya örnek gösteriliyor. Birleşmiş milletler diyor ki bütün ülkelere eğer gümrük kapılarını modernize edeceksen Türkiye gibi yap diyor. Bu işin başında da Sayın Arif Parmaksız var” diye konuştu.
'Parmaksız’la gurur duyuyorum'
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Mehmet Arif Parmaksız’ın Nevşehir’in dünyaya açılan yüzü olduğuna değinirken, kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.
08 Ocak 2018 Pazartesi 13:09
Son Güncelleme: 08.01.2018 13:12