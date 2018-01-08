Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

'Parmaksız’la gurur duyuyorum'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Mehmet Arif Parmaksız’ın Nevşehir’in dünyaya açılan yüzü olduğuna değinirken, kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:09
'Parmaksız’la gurur duyuyorum'
banner230

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığını ziyaretinde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sayın Arif Parmaksız, hemşehriniz, Ticaret ve Sanayi odamızın başkanı. Kendisiyle ben gurur duyuyorum. Özellikle Türkiye’nin dünyaya açılmasında büyük katkıları var. Gümrük kapılarımızın modernizasyonunda imzası olan bir kardeşimiz. Türkiye’de bir tek proje var. Birleşmiş milletler tarafından  dünyaya örnek gösteriliyor. Birleşmiş milletler diyor ki bütün ülkelere eğer gümrük kapılarını modernize edeceksen Türkiye gibi yap diyor. Bu işin başında da Sayın Arif Parmaksız var” diye konuştu.

Son Güncelleme: 08.01.2018 13:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim