Parmaksız; “Öbekli bu kez ilk 500’de”

“İSO tarafından her yıl hazırlanan ve kamuoyu ile paylaşılan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması sonuçlarının açıklanması ile birlikte tekrar büyük bir mutluluk yaşamış bulunmaktayım.

Nev Saç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak beraber görev yaptığım Sayın Mehmet Ali Öbekli’nin Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2017 yılı sonuçlarına göre geçen yıl İKİNCİ 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan şirketinin 143 sıra birden ilerleyerek İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU arasında 411. sıraya yükseldiğini öğrenmekten onur ve gurur duydum.

2015 ve 2016 yılından sonra 2017 sonuçlarında da yükselişini sürdüren aynı zamanda İlimizi gururlandıran Öbekli ve beraberinde çalışanların göstermiş olduğu performansı takdirle karşılıyoruz. Zorluklara rağmen, ekonomideki en temel işlevi olan üretmeyi sürdürüp, aş ve iş yaratmayı başararak Türkiye’nin ve Nevşehir ekonomisinin yanında olduğunu gösteren Sayın Mehmet Ali Öbekli’yi ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” Dedi.