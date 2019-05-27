Parmaksız, Kapadokya Alan Yönetimi’nde emeği geçenlere teşekkür etti

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak yasalaşan “Kapadokya Alan Yönetimi” kanunu ile ilgili olarak teşekkür mesajı yayımladı.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanı Arif Parmaksız teşekkür mesajında, “Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığı’nda toplanmasını öngören, yıllardır özlemle beklediğimiz, Kapadokya Bölgesi’nin gelişmesine katkı sağlayacak, gelişirken de gelecek kuşaklarımıza huzur içinde miras bırakabilmemize imkan verecek kanun teklifinin kabul edilerek yasalaşmış olması bizleri çok mutlu etmiştir. Bahse konu yasanın yasalaşmasında başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan’a, Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş’a, Nevşehir Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ile Faruk Sarıaslan’a ve tüm emeği geçenlere şahsım, üyelerim ve Nevşehir adına teşekkür ederim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2019, 21:22