İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından park halindeki araçtan kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Fişekçi Camii önünde bulunan park halindeki bir araç içerinde yapılan aramada, 2 bin 260 adet doldurulmuş makaron, 16 kilogram kıyılmış tütün, 48 adet sigara doldurma makinesi, 9 bin 200 gram paket tütün, 5 bin adet boş makaron ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sahibi M.Y. hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanununa Muhalefet “ etmek suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.