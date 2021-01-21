“Para talep edenlere itibar etmeyin”

NGC’den yapılan duyuruda, gazetecilerin adını kullanarak, yolda mahsur kaldım zor durumdayım gibi küresel salgın dolayısıyla insanların vicdani duygularını istismar ederek vatandaşlardan para talep edenlere itibar edilmemesi ve bu gibi durumlarda emniyet güçlerine haber verilmesi istendi.

NGC’den konu ile ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Bazı şahısların, işadamları ve hayırsever vatandaşlarımızı, kendini gazeteci olarak tanıtıp, Nevşehir'de yayın yapan gazeteciler adına aradığını söyleyerek, koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli gerekçelerle para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları, cemiyetimize gelen bilgilerden anlaşılmıştır. Hayırsever işadamları ve vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamaması adına kendilerini para yardım talebi için arayan kişilere itibar etmemeleri, bu ve benzeri durum ile karşılaştıklarında derhal Acil Çağrı Merkezi 112, Polis 155 veya Jandarma 156 birimine ihbar etmeleri hususunu önemle hatırlatırız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Unutma yok sayma

Mesleki ahlak gereği polisler, savcılar ve gazeteciler sizden para talep etmezler. Ediyorlarsa onlar polis de savcı da gazeteci de değildir.