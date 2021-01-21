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“Para talep edenlere itibar etmeyin”
Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, gazetecilerin adını kullanarak para talep edenlere asla itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.
Nevşehir 21.01.2021, 14:47
NGC’den yapılan duyuruda, gazetecilerin adını kullanarak, yolda mahsur kaldım zor durumdayım gibi küresel salgın dolayısıyla insanların vicdani duygularını istismar ederek vatandaşlardan para talep edenlere itibar edilmemesi ve bu gibi durumlarda emniyet güçlerine haber verilmesi istendi.
NGC’den konu ile ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Unutma yok sayma
Mesleki ahlak gereği polisler, savcılar ve gazeteciler sizden para talep etmezler. Ediyorlarsa onlar polis de savcı da gazeteci de değildir.