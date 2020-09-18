'Pandemi döneminde eğitimin sorunlarını çözmeye talibiz! '

NEVŞEHİR(MHA) CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Merkez İlçe Başkanı Semasi Yücel, Parti yöneticileri ve Partililerin katıldıkları basın açıklaması Hükümet konağı önünde düzenlendi.

Açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez, " 18 Yıllık AKP iktidarı döneminde günü birlik politikalar, bilimsel, rasyonel, eşit koşullarla ulaşılabilir olmaktan çıkan eğitimin pandemi döneminde tamamen felç olmuştur. Çocuklarımızın eğitimi, sorunlarına hep birlikte çözüm arayacağımız bir alandır. Eğitim siyasetin sıcak konusu olamaz. Bu süreçte Sayın Genel Başkanımızın da açıkladığı üzere 14 maddelik çağrımızı yineliyoruz.

* Milli Eğitim Bakanlığına ait 57 bin 340 derslik ihtiyacı acilen giderilmelidir. Gerekiyorsa kapalı bulunan köy okulları yeniden açılmalıdır. Hazine ve maliye bakanlığı bu konuda kaynak sorunu yaşıyorsa, yer tahsisi yapılmak üzere bazı büyükşehirlerimizde CHP'li belediyeler bu konuda gerekli girişimlerde bulunabilir.

* Öğrenci başına düşmesi tavsiye edilen metre kareye ulaşılabilinmesi için YÖK ile işbirliği yapılmalıdır. Üniversitelerin sınıf, derslik, amfi veya konferans salonları bu konuda tahsis edilebilir.

* Çocuklarımızın eğitimi için ihtiyaç duyulan 92 bin 165 öğretmenin ataması bir an önce yapılmalı. Öğretmenlerin kadrolu, ücretli veya sözleşmeli ayrımına bir son verilmelidir.

* Okulların hijyen kurallarına uygun olarak açılması ve faaliyet gösterebilmesi için 60 bin kişilik yardımcı hizmet personeli alımı gerçekleştirilmelidir.

* Dezenfektan, maske ve ateş ölçümü cihazı için velilerden ücret talep edilmemeli. İhtiyaçlar süratle giderilmelidir.

* Zorunlu örgün eğitim kapsamında bulunan 3 milyon 17 bin öğrencinin internet ulaşımı sağlanmalı. Bu öğrencilerin ihtiyaçları gerekiyorsa evrensel hizmet fonundan karşılanmalı.

* Uzaktan eğitim süresince öğrenci ve öğretim elamanlarının internet ihtiyaçları ücretsiz ya da daha ucuz koşullarda sağlanmalı. Alt yapı sağlayıcıları ile gerekli görüşmeler yapılmalı, bu operatörlerin de bu ülkeye dair sorumluluklarının bulunduğu unutulmamalıdır.

* Evinde televizyonu dahi bulunmayan 754 bin öğrencinin evine televizyon imkanını götürebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı bir kampanya başlatmalı. MEB bunu yapamıyorsa CHP'li belediyeler ve sivil toplum kuruluşları olarak bizler bu konuda bir kampanya düzenlemeye de hazırız.

* Her hanede öğrencilerimizin diz üstü, masa üstü ya da tablet bilgisayar ihtiyacı karşılanmalıdır. Milli eğitim bakanlığı bunu yapamıyorsa döviz kuru güvencesi verilmesi durumunda CHP'li belediyelerimiz bu konuda da gerekli adımı atmaya hazırdır.

* Bakanlığın EBA üzerinden yaptığı uzaktan eğitim sadece TRT ile sınırlandırılmamalıdır.

* Pandemi koşullarında tüm derslerin okullarda verilmesi mümkün olmasa dahi Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi önemli derslerin okullarda verilmesi sağlanmalıdır.

* Bu süreçte bir sağlık personeli ile bir rehber öğretmenin mutlaka okulda bulunması sağlanmalı.

* Okul servisi yapan esnafın bu süreçte kazanç elde edemeyeceği için vergi ve sigorta primleri ile kredi faizleri ertelenmelidir.

* Kamu ve özel ayırımı yapılmadan 12 yaşından küçük çocuğu bulunan velilere dönüşümlü olarak eğitim izni hakkı tanınmalıdır" açıklamalarında bulundu.