Pakistan Savunma ve Üretim Bakanı Khan Rektör Bağlı’yı ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Pakistan Savunma ve Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan’ı makamında ağırladı.

İstanbul Beylikdüzü Fuar Merkezi TÜYAP’taki IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılmak ve bir dizi ziyaret ile incelemelerde bulunmak üzere Türkiye’de bulunan Pakistan Savunma ve Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan eşi Changez Kurd ile birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaret etti. Ziyaretlerinde kendilerini NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu karşıladı. Kendilerini Türkiye’de ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Rektör Bağlı, “Ülkemizin her daim yanında yer alan dostumuz ve kardeş ülkemiz olan Pakistan’ın siz değerli Bakanı’nı ağırlamak bizlere büyük gurur verdi. Pakistan ve ülkemiz arasında her alanda yürütülen işbirliğine Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak eğitim alanında katkıda bulunmak isteriz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bölgemizin bu zenginliğini ve köklü kültürünü biz de üniversite olarak bilimsel ve akademik çalışmalarımızla destekleyerek tanıtmaya büyük gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda Pakistan’da bulunan üniversiteler ile ikili işbirliklerine hazır olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.

Pakistan’ın Türkiye’ye verdiği öneme değinen Bakan Zubaida Jalal Khan ise, özellikle turizm alanında ivme kazanmayı hedefleyen Pakistan’ın Türk üniversitelerinin bu alandaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti. Bakan Khan, bu kapsamda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin turizm alanındaki tecrübe ve bilgi birikiminden yararlanmak istediklerini kaydetti.

Rektör Bağlı ile bir süre görüşerek üniversite şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazan Bakan Zubaida Jalal Khan’a ziyaret sonunda Rektör Bağlı günün anasını plaket takdiminde bulundu.