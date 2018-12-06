Öztürk’ten emekli hocaya teşekkür

NEVŞEHİR(MHA) Yapılan toplantıya TDV Nevşehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İl Müftüsü Yakup Öztürk, Başkan Yardımcısı İl Müftü Yardımcısı Nazım Haksever ve üyeler Ahmet Avlanmaz, Abdullah Taşkın, Çetin Saka, Ahmet Aydemir ve Naci Demir katıldı.

Toplantıda, Nevşehir’de yapılan dini ve hayri hizmetleri destekleme acısından neler yapılabileceği, STK işbirliği ile İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencileri arasında yapılacak olan “İlmihal Bilgisi” yarışmasında kaynak kitap olan “Temel Dini Bilgiler” kitabını temin edilip tüm öğrencilere dağıtılması ve dereceye giren 4 öğrencinin umre ile ödüllendirilmesi kararlaştırıldı.

Üniversiteler arası yapılacak olan “Umre Ödüllü Dini Bilgiler Yarışmasında” Nevşehir’in Türkiye’de 542 müracaatla nüfus sıralamasına göre birinci, iller arasındaki sıralamada ise dördüncü olduğu müjdesini veren İl Müftüsü Yakup Öztürk, “Neredeyse katılan tüm öğrencilere, yarışmaya hazırlanacakları kitapları temin etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Toplantı sonrası TDV Nevşehir Şubesi Yönetim Kurulunda 1995-2018 yılları arasında üyelik yapan İmam-Hatip Hafız Naci Demir’in emekliye ayrılması ve Türkiye Diyanet Vakfı’na yapmış olduğu desteklerden dolayı İl Müftüsü Yakup Öztürk, TDV Nevşehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla teşekkür belgesi takdim etti.

İl Müftüsü Öztürk, “İnsanlığa dini hizmetler yolunda ömrünü adamış, saçlarını din hizmeti yolunda ağartmış ve şu anda aramızda bulunan emekli din görevlimiz Hafız Naci Demir yaş haddinden dolayı resmi olarak emekli oldu. Fiili olarak ise hala bizim imam hatibimizdir. Dolayısıyla yeri geldiğinde yine imam hatip olarak devam edecektir. Bu vesileyle, biz 40 yıl gibi uzun bir süre şerefle, güzel bir şekilde görev yapıp, alnının akıyla emekli olan hocamıza yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki hayatında da sağlık, mutluluk ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz” dedi.

Emekli din görevlisi Hafız Naci Demir, yapılan bu programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Müftüsü Öztürk’e ve TDV Nevşehir Şubesi Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.