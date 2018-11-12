Öztürk yatılı hafızlık kuran kursunu ziyaret etti

NEVŞEHİR(MHA) İl Müftüsü Öztürk, Kur’an kursu yöneticisi Kurra Hafız Fatih Ateş’ten kurs ve öğrenciler hakkında bilgiler aldı.

İmam-Hatip’te okuyup aynı zamanda hafızlık eğitimi alan öğrencilerin okudukları Kuranı Kerim’i dinledikten sonra kısa sürede geldikleri seviyeden çok memnun kaldığını belirterek öğrencileri tebrik etti.

Kur’an Kursunda görev yapan din görevlilerimizin önemli bir görev üstlendiğini belirten İl Müftüsü Öztürk, emeği geçen hocalara ve maddi manevi destek veren Nevşehir halkına teşekkür etti.