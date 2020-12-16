Özledik Sizi Çocuklar…

Pandemi sürecinde tüm kademelerin yeniden online eğitime geçmesi ile ülke genelindeki tüm okullar gibi Bahçeşehir Koleji Kampüsü de çocuk cıvıltılarından mahrum kaldı.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak, öğrencilerimize kavuşacağımız günü iple çekiyoruz.

Bu zorlu sürecin de bir gün sona ereceğini vurgulayan Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüs Müdürü Kadri Güvenç, “Öğrencilerimizle etkinlikler yapıp onların gözlerindeki mutluluğu göreceğimiz günler yakındır, biz sizleri çok özledik çocuklar. En yakın zamanda yeniden yüz yüze eğitim-öğretime başlamayı ve okulun koridorlarını, sınıflarını ve bahçemizi coşkuyla doldurmanızı ümit ediyorum.” dedi.