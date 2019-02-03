Özkan’dan Rasim Arı, ailesi ve yakınlarına taziye

NEVŞEHİR(MHA) AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'nın Amcası, eski İnallı kasabası belediye başkanlarından Akif Arı’nın vefatı dolayısıyla İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özkan bir taziye mesajı yayımladı.
Özkan taziye mesajında; “AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Rasim Arı’nın amcası, İnallı kasabamızın eski belediye başkanlarından Akif Arı’nın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Akif Arı’ya Yüce Allah’tan rahmet dilerken, Sayın Rasim Arı, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim” dedi.