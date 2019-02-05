Özkan Sakatlar ve Yardımsevenler derneklerini ziyaret etti

NEVŞEHİR(MHA) Beraberindeki partili yöneticilerle Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şubesini ziyaret eden İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özkan burada dernek başkanı Ekrem Altıntaş’tan dernek üyelerinin sorunlarıyla ilgili bilgiler aldı.

Günün ikinci ziyaretini Nevşehir Yardımsevenler Derneğine yapan İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Özkan, dernek başkanı Fatma Bay ile istişarelerde bulundu. Ayrıca derneğin haftada bir düzenlediği mantı gününe de katkı sağladı.

Bu ziyarete CHP Kadın Kolları Başkanı Yeliz Topraktepe ile CHP’nin Nar Belediye Başkan Adayı Remziye Tok, İYİ Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Arslan’da katıldılar.