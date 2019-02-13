Özkan, “Projelerimizi kamuoyu ile paylaşacağız”

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir’in en büyük sorununun alt yapı sorunu olduğunu kaydeden İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Özkan, “Nevşehir’in şu anda en büyük sorununun alt yapı sorunu olduğunu herkes görüyor. 10 dakika yağmur yağdığında Nevşehir’in ne hale geldiğini görüyoruz. Bu soruna köklü bir çözüm üretebilmek için hazırlıklarımızı yaptık. İlin birçok sorunu var. Bu sorunları tek tek ele alarak projelerimizi hazırladık. İlerleyen günlerde projelerimizi anlattığımızda bu şehirde yaşayan herkes doğru tespitler yapabildiğimizi görecek” dedi.