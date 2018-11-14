Özgün’den Başkan İbrahim Salaş’a Ziyaret

Yerel yönetimde sahip olduğu bilgi ve birikimleri hizmete sunmak ve kentsel hizmetlerin kalitesini arttırmak hedefiyle AK Parti saflarında belediye başkanlığına talip olduğunu söyleyen AK Parti Nevşehir belediye başkan aday adayı Süleyman Özgün, "bu süreçte Nevşehir iş dünyasının önemli dinamiklerini ziyaret ediyoruz." dedi.

Özgün, “Nevşehir Ticaret Borsası Nevşehir’imizin değerli bir kurumudur. Nevşehir’in gelişmesi için büyük emek sarf ediyorlar. İnşallah önümüzdeki süreçte AK Parti olarak, belediye olarak borsamızla güzel çalışmalar yapacağız. Nevşehir’imiz için bütün sivil toplum kuruluşları ile hep beraberce hükümetimizle belediyelerimizle beraber koordineli bir şekilde çalışarak Nevşehir’imizi hak ettiği daha güzel yerlere getireceğiz. Kendilerine karşılamaları ve gösterdikleri sıcak ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ‘ta, ortak akıl ile çok güzel işlerin hayata geçirilebileceğini, Nevşehir için herkesin elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizerek, makamına gelen tüm siyasi parti aday adaylarının baş tacı olduğunu belirtirek, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Aday Adayı Süleyman Özgün’e çıkmış olduğu bu Aday Adaylığı sürecinde başarılar diledi.