Özel Uzdent Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniğini Açıldı

Açılış konuşması ve Hafız Mahmut Kemikkıran’ın yaptığı duanın ardından, Özel Uzdent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 4. Şubesi’nin açılış kurdelesi; Vali İlhami Aktaş, MHP. MYK Üyesi Mehmet Varol, Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ile Bektaş Demir, Özel Uzdent ve Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yönetim Kurulu Başkanı Dt. İlhan Karacalar tarafından kesildi.



Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinin gezilmesinin ardından, hayırlı olmasını ve bol kazanç sağlaması temennisinde bulunan Vali Aktaş, Yönetim Kurulu Başkanı Dt. İlhan Karacalar’dan sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

İşletme sahibi Dt. İlhan Karacalar ise; “Açılışa katılan başta Sayın Valimiz İlhami Aktaş olmak üzere, tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinin gezilmesinin ardından program sona erdi.



Güzelyurt Mahallesinde hizmet verecek olan Özel Uzdent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 4. Şubesinin açılışına; Vali İlhami Aktaş, MHP. MYK Üyesi Mehmet Varol, Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ile Bektaş Demir ile davetliler katılırken, Özel Uzdent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yönetim Kurulu Başkanı Dt. İlhan Karacalar da hazır bulundu.