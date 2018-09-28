Özel Kardelen Koleji’nde Aşure İkramı

Kardelen Eğitim Kurumları tarafından muharrem ayı dolayısıyla öğrencilere okul komplekslerinde aşure ikram edildi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği aşure ikramında yaklaşık bin 500 öğrenciye aşure ikramında bulunuldu. Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Mert yaptığı açıklamada öğrencilerimizin aşure ikramına büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Mert, "Kardelen Eğitim Kurumları olarak muharrem ayı dolayısıyla okul idaresi tarafından öğrencilerimize aşure ikram ettik. Öğrencilerimiz aşure ikramına büyük ilgi göstermesi bizleri mutlu etti" diye konuştu.