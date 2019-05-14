Özel İnsanlar, serada sebze üretiyor

Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi bahçesinde oluşturulan serada, öğrenciler sebze yetiştirecek.

Nevşehir Belediyesi tarafından Kıratlıoğlu Mahallesinde eğitilebilir düzeydeki Özel İnsanların zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra toplumla entegre olabilmelerine yardımcı olunması amacıyla 2014 yılında hizmete kazandırılan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi bahçesinde bir de sera alanı oluşturuldu.

İçerisine dikilen fidelerin üretiminden sulanmasına ve sofraya getirilmesine kadar her kademesinde özel insanların çalışacağı sera alanına, yeşil soğan, domates, biber, salatalık ve sarımsak fidelerinin ekimi yapıldı.

25 Metrekarelik sera alanı içerisinde üretilen ürünler, daha sonra yine özel insanlar tarafından değerlendirilecek.