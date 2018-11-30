Özel insanlar müzik eğlence programı düzenliyor

Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle 3 Aralık 2018 Pazartesi günü müzik eğlence programı düzenlenecek.

Nevşehir Belediyesi’ne bağlı olarak Kıratlıoğlu Mahallesi’nde hizmetlerini sürdüren Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde eğitimlerini sürdüren Özel İnsanlar ve eğiticileri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle hazırlanan müzik eğlence programı, 3 Aralık 2018 Pazartesi günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 19.30’ da başlayacak.