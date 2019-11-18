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Özel insanlar, masa tenisi oynadı
Masa Tenisi Nevşehir İl Temsilciliği Tarafından Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde Farkındalık Turnuvası Düzenlendi.
Nevşehir 18.11.2019, 11:39 18.11.2019, 11:55
Masa Tenisi Nevşehir İl Temsilciliği tarafından Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde farkındalık turnuvası düzenlendi.
Daha sonra özel insanlarla birlikte açık alanda masa tenisi oynayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, özel insanlara farklı bir gün yaşattılar.
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