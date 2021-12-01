Özel İnsanlar Hünerlerini Sergileyecek

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Özel İnsanlar Eğitim Merkezi, 3 Aralık Dünya Günü için bir kutlama programı düzenledi.

3 Aralık Cuma akşamı Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan program saat 19.00’da başlayacak.

Programda; merkezde eğitimlerini sürdüren 18 yaş üstü zihinsel engellilerden oluşan müzik korosu ile birlikte halk oyunları gösterileri ve şiir dinletisi yer alacak.