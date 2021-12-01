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Özel İnsanlar Hünerlerini Sergileyecek
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan müzik şöleni Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Nevşehir 01.12.2021, 16:08
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Özel İnsanlar Eğitim Merkezi, 3 Aralık Dünya Günü için bir kutlama programı düzenledi.
3 Aralık Cuma akşamı Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan program saat 19.00’da başlayacak.
Programda; merkezde eğitimlerini sürdüren 18 yaş üstü zihinsel engellilerden oluşan müzik korosu ile birlikte halk oyunları gösterileri ve şiir dinletisi yer alacak.