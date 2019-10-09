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Özel İnsanlar Futbol Turnuvası Başladı

Amatör Spor haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Özel İnsanlar Futbol Turnuvasına, Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi sporcuları da katıldı.

Nevşehir 09.10.2019, 16:41
Özel İnsanlar Futbol Turnuvası Başladı
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07-13 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Nevşehir’de Özel İnsanlar Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nin yanı sıra Ürgüp Hanife Memiş Aksoy Rehabilitasyon Merkezi, Nevşehir Bakım Merkezi ve Hacı Rasim Uzer Eğitim Uygulama Okulu katılıyor.

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2 Nolu çim saha da gerçekleştirilen turnuva sonunda dereceye giren takım ve sporcular ödüllendirildi.

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