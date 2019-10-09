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Özel İnsanlar Futbol Turnuvası Başladı
Amatör Spor haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Özel İnsanlar Futbol Turnuvasına, Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi sporcuları da katıldı.
Nevşehir 09.10.2019, 16:41
07-13 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Nevşehir’de Özel İnsanlar Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nin yanı sıra Ürgüp Hanife Memiş Aksoy Rehabilitasyon Merkezi, Nevşehir Bakım Merkezi ve Hacı Rasim Uzer Eğitim Uygulama Okulu katılıyor.
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