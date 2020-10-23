Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde Eğitimler Yeniden Başladı

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve 18 yaş üstü zihinsel engellilerin faydalandığı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi, eğitimlerine yeniden başladı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından bu yana kapalı olan ve zihinsel engelli bireyler için el sanatları, okuma-yazma ve müzik kurslarının yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği merkezde verilecek eğitimler öncesinde gerekli tüm tedbirler alındı.

Daha önce haftanın beş günü 40 öğrencinin faydalandığı merkezde bundan eğitimler 20’şerli gruplar halinde Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma olmak üzere haftada iki gün yapılacak.

Sınıflar içerisindeki masalar, sosyal mesafe ve oturma düzeninin ‘yeni normal’ kurallarına uygun şekilde düzenlendiği merkezde ayrıca öğrencilerin her sabah ateşleri ölçülecek ve gün içerisinde sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına dikkat etmeleri sağlanacak.