Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Sporcusu Merve Gündüz, Bölge İkincisi Oldu

Çalışmalarını antrenör Tuğba İşiten nezaretinde Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Spor salonunda sürdüren masa tenisi sporcusu Merve Gündüz , Karadeniz, Doğu, Güney Doğu ve İç Anadolu Bölgesini kapsayan 2. Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Özel Sporcular 1. Bölge Şampiyonasında Mental Bayanlar bölge ikinciliğini elde etti.
Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Merkezi yöneticisi Zuhal Özdemir’in de katıldığı bölge şampiyonasında, masa tenisi sporcusu Merve Gündüz’e ikincilik madayası TOSSFED As Başkanı Erhan Karakuş takdim etti.
Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 09:54