Özel idare ekiplerinin hummalı çalışmaları sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince; Kozaklı ilçesine bağlı Karahasanlı Köyü içme suyunun elektrik arızası için 12 volt tam otomatik şamandıra seti, 12 volt zaman saati ve 50 metre CAT 6 kablosu takıldı.

Merkeze bağlı İcik Köyü içme suyunun elektrik arızası için 7.5 kva’lık kondansatör, 12 volt zaman saati takıldı. Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyü içme suyunun elektrik arızası için 3TF47 kontaktör, 12 volt zaman saati, 12 volt GSM ile çalışan şamandıra seti ve 12 volt 7 amper akü takıldı. Avanos ilçesine bağlı Mahmatlar köyünde meydana gelen içme suyu arızası ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde giderildi.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince; Kozaklı ilçesine bağlı Abdi, Hacıbektaş ilçesine bağlı Sadık ve Karaburna köylerine Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi için zemin düzeltme işleri yapıldı. Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilöz – Avanos ilçesine bağlı Ayhanlar Köyleri arası kumlama çalışmaları devam ediyor. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ekiplerinin kontrolörlüğünde, Hacıbektaş ilçesine bağlı Hasanlar köyümüzdeki enkazlar kaldırıldı.

11 Nisan 2021 tarihinde Kapadokya’dan başlayacak olan 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için; Bisiklet turu güzergahı boyunca yol bakım çalışmaları aralıksız devam ettirildi. Bu kapsamda; Çavuşin - Zelve – Göreme arası kasis sökme ve yenileme çalışmaları yapılırken, Uçhisar - Çavuşin - Göreme arasında ise yama çalışmaları devam ediyor.