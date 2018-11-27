Özel İdare'de Personel Pozisyon Değişikliği Sınavı Yapıldı

Özel İdare Genel Sekreterliğinde 4857 Sayılı İş Kanuna tabikadrolu olarak çalışmakta olan ve aslen yaptığı işler olup da olurlu olarak değişik pozisyonda olan 101 personel için pozisyon değişikliği sınavı yapıldı.

Özel İdare Genel Sekreterliği işçi lokalinde yapılan sınav öncesi Genel Sekreter V.Ramazan ÇİFTÇİ, 25 yılı aşkın süredir yapılamayan pozisyon değişikliği sınavının gerçekleştirildiğini, sınava girmeye hak kazanan 101 adayın da bu durumdan faydalanacağını yazılı sınavı kazanan personele mülakat ve uygulama sınavı yapıldıktan sonra pozisyon değişikliğinin gerçekleşeceğini söyleyerek Genel Sekreter V. Ramazan ÇİFTÇİ ve sendika temsilcisi Nedim AKIN sınava katılan personele başarılar dilediler.

Sınav komisyonunda yer alan idare şube müdürleri gözetiminde yapılan sınavda 17 pozisyon için genel kültür ve mesleki bilgi soruları başarılı olan personel mülakat ve uygulama sınavına girmeye hak kazanacak.