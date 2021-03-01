Özel hayatı ifşa eden şüpheli tutuklandı

Nevşehir’de Jandarma Suç Araştırma Tim(JASAT) ekipleri tarafından özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.T. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ş.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.