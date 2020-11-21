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Özel Halk Otobüslerinin Sefer Saatleri Hafta Sonu İçin Yeniden Düzenlendi
Nevşehir’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde özel halk otobüslerinin sefer sayıları ve hareket saatleri yeniden düzenlendi.
Nevşehir 21.11.2020, 11:57
Nevşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatler için özel halk otobüslerinin seferlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.
Şehir içi özel halk otobüslerinin hafta sonları gerçekleştirecekleri seferlerin hareket saatleri ve sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı şekilde;