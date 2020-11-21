Özel Halk Otobüslerinin Sefer Saatleri Hafta Sonu İçin Yeniden Düzenlendi

Nevşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatler için özel halk otobüslerinin seferlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Yapılan düzenleme ile birlikte 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günü şehir merkezindeki özel halk otobüsleri seferlerine her zamanki gibi saat 07.00’da başlayacak. Belli aralıklarla Saat 10.00’a kadar seferlerini sürdürecek olan otobüsler 10.00-20.00 saatleri arasında ise normal seferlerini gerçekleştirecek. Saat 20.00’dan itibaren nöbet araçlarının sefer yapacağı hatlardan 1 ve 2 Nolu hatlarda son hareket saatleri 21.00, 3 Nolu hatta ise son hareket saati 20.00 olacak.

Şehir içi özel halk otobüslerinin hafta sonları gerçekleştirecekleri seferlerin hareket saatleri ve sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı şekilde;