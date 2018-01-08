Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verilecektir

1435 Özel Güvenlik Şirketinin, 444 Özel Güvenlik Eğitim Kurumunun, 289 Alarm İzleme Merkezinin, 95.577 Özel Güvenlik İzni Verilen Yerin, 291 Kişi Korumasının, 283.431 Çalışan Özel Güvenlik Görevlisinin, 29.383 Silahlı Özel Güvenlik Görevlisinin, 1.556.250 Özel Güvenlik Sertifikası Bulunan Kişinin, 1.058.626 Özel Güvenlik Kimlik Kartı Verilen Kişinin olduğu görülmektedir.

Sektörün denetimi. Polis Başmüfettişlerimiz ve Valiliklerce gerçekleştirilmektedir. 2018 yılı içerisinde, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı olarak, bir taraftan denetim görevini ifa ederken diğer taraftan da temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kolluk hizmetlerinin tamamlayıcısı olan özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarına başlanacaktır.

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’nun talimatları ile başlatılan bu proje çerçevesinde ülkemiz genelinde özel güvenlik personeline yönelik bir eğitim programı ifa edilecektir.

Bu program çerçevesinde ülkemiz genelinde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerinin bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla, etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri ve özel güvenlik hukuku alanlarında eğitim planı hazırlanmıştır.

Ayrıca AFAD Başkanlığı personelince kendi eğitim programları çerçevesinde katılım sağlanacaktır. 02/01/2018 tarihi itibariyle başlanacak olan eğitimlerin, 31/03/2018 tarihi itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.

Basın ve kamuoyuna duyurulur.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı)

09-10-11 Ocak 2018 tarihlerinde 13:00-17:00 saatleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonunda Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli tarafından İlimiz merkez ve ilçelerinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine;

· Etkili İletişim, Genel Kollukla İlişkiler ve Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesi

· Güvenlik Tedbirleri

· Özel Güvenlik Hukuku, Mevzuatla Gelen Yetki, Sorumluluk ve İdari Yaptırımlar

· Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilinçlendirme Eğitimi Konularında eğitim verilecektir.