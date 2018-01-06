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Özel eğitimde istikrarın mimarı

Nevşehir’in en istikrarlı eğitim kurumu Özel Altınyıldız koleji aynı zamanda istikrarlı eğitim kadrosu ile de dikkatleri üzerinde toplamayı sürdürüyor.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:47
Özel eğitimde istikrarın mimarı
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1998 Yılında Nevşehir’e özel eğitim anlamında hizmet vermeye başlayan ve o günden bu yana sayısız başarılara imza atan Özel Altınylıldız Kolejinin başarılarında gerek kolejin yönetim kurulunun özverisi, gerekse yönetim kadrosunda istikrarın da büyük katkısı var. 

Kurulduğu günden bu yana Kolejin Genel Müdürü olarak görev yapan ve 20 yıla yakın bir süredir kurumun idaresinde yer alan Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları Genel Müdürü Serhat İğdeci, ilimizde bulunan diğer özel eğitim kurumlarındaki onca idareci değişimine rağmen istikrarı ile öne çıkıyor. 

11 Yıllık devlet deneyiminin ardından Özel Altınyıldız Kolejinde göreve başlayan İğdeci her geçen yıl bu alandaki başarısını egale ediyor. 

İğdeci, 1962 yılında Kayseri’de doğdu. Babasının görevi nedeniyle ilkokulu ve ortaokulu Adana ve Çorum’da, Lise öğrenimini Mersin’de tamamladıktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1984 yılında mezun oldu. 1985 yılında Nevşehir Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev başlayan İğdeci, 1987 yılında aynı okula Müdür Yardımcısı, 1992 yılında ise Nevşehir Anadolu Lisesine Müdür Yardımcısı olarak atandı. Nevşehir Anadolu Lisesinde Müdür Yardımcısı, Müdür Baş Yardımcısı ve Okul Müdürü olarak 1998 yılına kadar görev yapan Serhat İğdeci, 1998 yılında devlet memuriyeti görevinden istifa ederek, Altınyıldız Koleji’nde Genel Müdür olarak göreve başladı.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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