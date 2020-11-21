Özel Çocuklar, Güvenli Eğitim...

Kurulmuş olduğu günden itibaren göstermiş olduğu özverili çalışmaları ve kaliteli eğitimi sayesinde hızla büyümüş ve büyümeye devam ederek örnek ve öncü kuruluş olmuştur.

Gelişmeyi ve öğrenmeyi destekleyen, yenilikleri takip eden çağdaş eğitim anlayışı ile merkezimiz özel gereksinimleri olan tüm bireylerin, bağımsız yaşayabilmeleri için gerekli olan becerileri kazanmaları ve toplumsal yaşama uyum sağlamaları için kaliteli ve bilimsel eğitim yaklaşımları sunmaktadır.

Gücünü çocukların pırıltısından ve ailelerin desteğinden alan Başaklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi uzman ve deneyimli kadrosu, modern eğitim uygulamaları ile önemli çalışmalara imza atmaya devam etmektedir.

Vizyonumuz; Özel eğitim rehabilitasyonda kurumumuzun öncü kimliği ile çağın gerektirdiği, tüm yenilikleri araştırmak, özel ihtiyacı olan çocuklarımıza maddi çıkar gözetmeksizin yardımcı olmaktır.

Misyonumuz; özel gereksinimli çocuklara etkili terapi programları uygulayarak, bağımsızlıklarını artırmak, fonksiyonel becerilerini geliştirmek, ve gelişim hızlarını artırmaktır.

Kurumumuzda zihinsel yetersizlik, otizm , özel öğrenme güçlüğü, down sendromu, fizik tedavi ve işitme alanlarında eğitimlerimizin yanı sıra özel öğrenme güçlüğü kapsamı altında DMP(Disleksi Müdahale Programı), O-DMP/O-DİST(Okul Öncesi Disleksi Müdahale Programı ve Testi), Fotoğrafik Tanıma Temelli Okuma Yöntemi( Sarı Kitap), PREP(Pass Reading Enhancement Pragram) ve Rock And Water gibi alternatif eğitimler de verilmektedir.

Çocuğun bireysel hızına, fizyolojik yapısına, tüm hazır bulunuşluk düzeyine uygun eğitim planları belirlenip çalışmaya başlanır.

Kurumumuza devam etmekte olan çocuklarımız içinde belli aralıklarla ilerlemeleri saptanarak gerekli program değişikliklerine gidilmektedir.

İçinde bulunduğumuz Pandemi süreciyle alakalı tedbirlerimizi artırarak öğrencilerimize eğitim vermeye devam etmekteyiz.

KURUM MÜDÜRÜ NAİME ÇİÇEKLİ