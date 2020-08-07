Özel Altınyıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Mezuniyet Hatırası

Mezun öğrencilerimize hatıra kalması amacıyla kendilerine plaket ve diploma takdimi yapmak amacıyla 6 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 10.30 da Özel Altınyıldız Koleji Lise Kampüs Bahçesinde sosyal mesafe – maske –hijyen kurallarına azami özen gösterilerek plaket,mezuniyet belgeleri ayrı ayrı verilmiştir.

Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları Genel Müdürü Serhat İĞDECİ, Lise müdürü Özkan KILINÇ mezun öğrencilerimizi tebrik ederek başarılar dilediler. Yöneticiler, öğretmenler ve mezun öğrenciler coşku içerisinde Özel Altınyıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1.si Fatma Buse YENER’ in yaş kütüğüne plaket çakmasını kutladılar.

2019 - 2020 Öğretim yılında mezun olan 38 öğrencinin plaket ve diplomaları büyük bir sevinçle takdim edildi.

Biz; Altınyıldız ailesi olarak, kurucularımızla, yöneticilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle, personelimizle ve yaptığımız çalışmalarımızla “Türkiye’nin Örnek Okulu” olmayı hak ediyoruz.

Mezuniyet anısına “Altınyıldız Koleji Mezuniyet Hatırası Fotoğrafı” çekimi yapıldı. Mezunlarımızın her daim yolları, bahtları açık olsun…