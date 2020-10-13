Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Eğlenmeye, Öğrenmeye, Keşfetmeye Devam Ediyor

Tenisle birlikte Altınyıldızların el-kol, göz koordinasyonunu geliştirip buna bağlı olarak motor gelişimini desteklemek hedeflenmektedir. Ayrıca bireysel ve grup oyunu ile imkânlarıyla çocuğa farklı sosyal deneyimler yaşaması için olanak sağlayacaktır.

Beden Eğitimi dersinde Tenisle tanışan Altınyıldızlar, heyecanlarını gizleyemediler. Her Cuma tenis günü ilan edildi ve Altınyıldızlılar koşarak gelip ve sabırsızlıkla Tenisle buluşacağı zamanı beklediler. Tenisin yanı sıra futbol, basketbol, badminton, dart, okçuluk branşlarıyla tanışan Altınyıldızlar sporun keyfini doyasıya yaşıyor.

Biz birlikte eğlenip, birlikte öğrenip, birlikte hayatın tadını çıkarıyoruz.