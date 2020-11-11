Özel Altınyıldız Fen Lisesinden Türkiye 2.Liği

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu ‘‘Atatürk ve Muhammed Ali Cinnah’ın 20. yy.daki Rolü’’ konulu Cinnah Genç Yazarlar ödülü kompozisyon yarışmasında Türkiye 2.si olan öğrencimiz Simay Yağmur YILMAZ düzenlenen ödül töreninde 2.500 TL para ödülü, plaket ve sertifika almıştır.

Online katılım ile düzenlenen ödül töreni AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Burcu EYİSOY DALKIRAN’ın açılış konuşmasıyla başlamıştır. Ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Reha DENEMEÇ’in konuşmasına yer verilmiştir. DENEMEÇ’in yarışmanın anlamını ve önemini belirten konuşmasından sonra Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Muhammed Syrus Sajjad QAZİ’ye söz verilmiştir. QAZİ konuşmasında Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluktan ve bu anlamlı yarışmaya gösterilen duyarlılıktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirmiş derece alan öğrencileri tebrik etmiştir.

Simay Yağmur YILMAZ’ın Türkiye 2.liği para ödülü Özel Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Özkan KILINÇ tarafından kendisine takdim edilmiştir. Öğrencimizin plaketini ve sertifikasını Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Muhammed Syrus Sajjad QAZİ’den almıştır. Sayın QAZİ öğrencimizi başarısından dolayı tebrik etmiştir.

22 yıldır birçok alanda sayısız başarıya imza atan Özel Altınyıldız Koleji Nevşehir’in örnek okulu olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Aklı hür, vicdanı hür, geleceğe sağlam adımlarla yürüyen değerlerine sahip çıkan duyarlı nesiller yetiştirmeye devam eden Özel Altınyıldız Koleji ailesini kutluyoruz.