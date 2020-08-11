Özdemir'den LGS başarısı gösteren sporcuya kutlama

NEVŞEHİR(MHA) Özdemir yaptığı açıklamada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim düsturuyla hareket ederek bütün sporculara bu anlamda sahip çıkacaklarını, bunun için de sporcu Kaan Civan'ın başardıklarıyla harika bir rol model olduğunu söyledi.

Özdemir, "Kaan Civan kendi yaş grubunda yüzme branşında Türkiye şampiyonu olduğu gibi girdiği LGS sınavında da Nevşehir 1.si olarak bugün itibariyle ülkemizin en prestijli liselerinden birine yerleşmiştir. Sporcumuz aynı anda hem akademik hem de sporcu olarak başarılı olunabileceğini herkese göstererek çok güzel bir örnek olmuştur. Amacımız bundan sonraki süreçte Kaanlarımızın sayısını artırmaktır. Bu vesileyle sporcumuzun bugünlere gelmesinde emeği olan antrenörümüz, velimiz ve okulu Altınyıldız Kolejini tebrik eder sporcumuza bundan sonraki hayatında başarılar dilerim" dedi.