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Özdemir'den LGS başarısı gösteren sporcuya kutlama
Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, LGS sınavı sonuçlarına göre Galatasaray Lisesine yerleşen sporcu Kaan Civanı kutladı.
Nevşehir 11.08.2020, 15:31
Özdemir, "Kaan Civan kendi yaş grubunda yüzme branşında Türkiye şampiyonu olduğu gibi girdiği LGS sınavında da Nevşehir 1.si olarak bugün itibariyle ülkemizin en prestijli liselerinden birine yerleşmiştir. Sporcumuz aynı anda hem akademik hem de sporcu olarak başarılı olunabileceğini herkese göstererek çok güzel bir örnek olmuştur. Amacımız bundan sonraki süreçte Kaanlarımızın sayısını artırmaktır. Bu vesileyle sporcumuzun bugünlere gelmesinde emeği olan antrenörümüz, velimiz ve okulu Altınyıldız Kolejini tebrik eder sporcumuza bundan sonraki hayatında başarılar dilerim" dedi.