Özdemir'den iade-i ziyaretler

NEVŞEHİR(MHA) İl Müdürü Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette, Nevşehirli hemşehrilerimizin böylesine önemli kurumlarda görev yapmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden FİB Haber.Com Genel Yayın Yönetmeni Fikret Çapacı ve Genel Koordinatör İbrahim Uysal, bu bağlamda bizde üzerimize düşen ne görev olursa her zaman hazır olduklarını dile getirdiler.

Nevşehirli Bürokratların kendi ilinde hizmet veriyor olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Çapacı ve Uysal, bu bağlamda Nevşehir İl Müdürü olarak görevine başlayan Muhsin Özdemir’e hayırlı olsun dileğinde bulunup görevinde başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ziyaretlerinden dolayı, FİB Haber.Com internet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Çapacı ve Genel Koordinatör İbrahim Uysal'a teşekkür ederek başarılar diledi.

Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Anadolu Ajansı Nevşehir Temsilcisi Behçet Alkan’ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı Nevşehir Temsilcisi Behçet Alkan, Ziyaretten dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’e teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olması dileklerini iletti.

İl Müdürü Muhsin Özdemir şehrin sporunun gelişmesi için tüm gücüyle çalışacağını, Nevşehir’i spor turizminin başkenti yapmayı hedeflediğini, Nevşehir’in spor turizmi için oldukça uygun olduğunu kaydeden Muhsin Özdemir, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yapılacak yeni sahalarla birlikte üst liglerden çok daha fazla takımın kamp için gelmesini hedeflediğini belirtti.

Spor’u tabana yaymak için bütün imkânları seferber edeceğini vurgulayan Özdemir, tüm tesislerin 7 gün 24 saat vatandaşın hizmetinde olduğunu ifade ederek, normalleşme sürecinin ardından tüm vatandaşları tesislere spor yapmak üzere davet etti.

Bu süreçte basın ile sürekli iletişim halinde olacaklarını ifade eden Muhsin Özdemir, yıllardır yaptığı haberler ile spora destek olan Anadolu Ajansı Nevşehir Temsilcisi Behçet Alkan’a teşekkür etti.