Özdemir Acıgöl ilçesindeydi

NEVŞEHİR(MHA) Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, görevinde başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ise; kendilerini kabullerinden dolayı Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu'ya teşekkürlerini iletti.

İl Müdürü Muhsin Özdemir Acıgöl spor salonu, çim saha ve Acıgöl Gençlik Merkezinde yapılan temizlik, bakım ve dezenfekte işlemlerini yerinde inceleyerek, ilçe müdürü Murat Çakar’dan bilgiler aldı.

Özdemir yaptığı açıklamada yeni normalleşme sürecinde halkımızın kullanımına açılacak olan tesislerin gerekli bakım ve onarımının yapıldığını, sporculara ve halka en iyi şekilde hizmet verebilmek adına il müdürlüğü olarak sürekli çalışıldığını belirtti.