Özdemir, 15 yılın ardından veda etti

NEVŞEHİR(MHA) Hafta sonunda yapılan olağan genel kurulda aday olmayan Başkan Özdemir, 15 yıla yakın süredir sürdürdüğü sendikal mücadelesine veda etti.

Beraberindeki yönetim kurulları ile sendikayı Nevşehir’in en çok üyesine sahip, yetkili sendikası durumuna getiren, sendika binasını ve aracını da alan Başkan Özdemir genel kurulda yaptığı konuşmada bir hayli duyusal anlar da yaşadı.

Özdemir konuşmasında; “Mensubu olmaktan gurur duyduğum Eğitim Bir Sen Nevşehir Şubemizin genel kurulunun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allahtan diliyorum. 1992 Yılında Merhum Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan iyi ki bu sendikayı kurmuş merhum genel başkanımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Kasım 2006 tarihinde sendikamızın şube olması ile yapılan olağanüstü kongrede şube yönetim kurulu üyesi olarak seçildim. 1 Aralık 2008 tarihinde Şube Başkanımız Sayın Osman Süslü’nün Uçhisar Belediye Başkanlığı Aday adaylığı için sendikadan ve memuriyetten ayrılmasıyla Şube yönetim kurulu kararı ile şube başkanlığına getirildim. 2010 ve 2014 yıllarında 2 defa daha seçime girerek bu görevimize devam ettik. Bir taraftan Sendikal çalışmalar yaparken bir taraftan da devlet memuriyetimiz devam etti. Son 10 yılda 6 yıl öğretmenlik 3 yıl müdürlük ve 1 yıl da fakülte sekreteri olarak görevleri ifa ettik. Elbette şube başkanlığı ile birlikte devlet memuriyeti bizim tercihimiz değildi. Haftada 1 gün sendikacılık yaparak bunu başarmak zorundaydık Allah’ın yardımı dostlarımızın duası ile başardığımıza inanıyorum. Başta üyelerimizin hak ve hukukunun korunması, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, idarecilik ve görevde yükselme gibi sınavlara hazırlama, sosyal çalışmalar yapma, Hukuki destek, üyelerimizin sevinçli ve hüzünlü günlerinde yanlarında olma gibi sendikacılığın gerektirdiği tüm çalışmaları yaparak sendikamızı birlikte büyüttük. Bu süreç içerisinde sendikamızı yetkiye taşıdık. Bu gün 2150 üye sayısına ulaşarak rakiplerimize fark attık. En baştan itibaren hayalimizdi bir hizmet binası. 200 metrekare kapalı 215 metrekare açık alanı olan ve bu günkü değeri yaklaşık 600 bin liraya varan sendika hizmet binamızı 2 yıl önce satın alarak üyelerimizin hizmetine sunduk. Bu günkü değeri 45 bin lira olan wolkvagen jetta marka hizmet aracımızı satın aldık.

Tarih boyunca Milletlerin yaşadığı buhranlar eğitimle aşılmıştır. Eğitimin baş aktörü eğitimcilerdir. Eğitimcisine, Öğretmenine önem vermeyen milletler hiçbir alanda başarı kaydedemedikleri gibi nesilleri kaybetmektedirler. İşte bu bilinçte olan Eğitim Bir Sen Eğitim Sistemimizin bir parçasıdır. Sendikamız özellikle son 4 yılda bu alanda mükemmel çalışmalar ortaya koymuştur. Son 10 yıldır Memur Sen başkanlığı görevini de yürüttük. Memur Sen 1 milyonu aşan üye sayısı ile ülkemizin en büyük sendikası ve sivil toplum örgütüdür. İlimizde ise 5 bini aşan üye sayımız ile yetkili konfederasyonuz. Memur sen Nevşehir il temsilciliği olarak teşkilat yapımızı güçlendirdik 11 hizmet kolumuza ilaveten, Memur sen Kadın kolları, Genç Memur Sen, Engelliler Komisyonu, Emekli Memur Sen, Üniversite ADEM Topluluğu gibi oluşumlarla teşkilat yapımızı tamamladık. Tüm Memur Sen birimleriyle uyumlu verimli çalışmalar yürüttük. 2010 yılında yapılan referandum öncesi Nevşehir Milli İrade Platformunu oluşturduk. Platformun Sözcülük görevini üstlendik. Bu referandum da memurları ve memur sendikacılığını ilgilendiren en önemli kazanımlarımızdan 1 madde yer alıyordu 2001 yılında çıkarılan yasal mevzuatta olan toplu görüşme ibaresi kaldırılarak toplu sözleşme dönemine giriliyordu. Bu yüzden Anaya taslağında yer almasını istediğimiz 3 maddeden birisinin gerçekleşmesi önemli bir aşama idi. İlimizde Nevşehir Milli İrade Platformu çatısı altında 50 STK ile çalışmalar yürüttük. “Yetmez ama EVET” “Milletin adamı Erdoğan’ı destekliyoruz” Sloganları ile bu süreci tamamladık. 2013 gezi olayları ve hemen arkasından 17-25 Aralık darbe girişimlerinde Nevşehir Milli İrade Platformu çatısı altında alanlar indik Milli İradeye Millet iradesine sahip çıktık. Seçilmiş hükümete karşı yapılan bu darbe girişiminin karşısında yer aldık bir takım çalışmalar yürüttük. 15 Temmuz darbe gecesi saat 10 gibi haberi alır almaz whatsap gruplarından genel merkezimizle haberleşerek darbe girişiminin hemen başında Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın’ın talimatları ile alanlara indik. Aziz vatanımızın fetöcü hainler tarafından işgal girişimine tepki verdik. 1 ay boyunca alanları doldurduk demokrasi nöbeti tutuk. 2014 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine alanlarda indik. 16 Nisan 2017 referandumu ülkemizin en önemli referandumlarından birisi idi burada da tavrımızı ve duruşumuzu ortaya koyduk. 24 Haziran Başkanlık seçimlerinde yine milletimizle birlikte duruşumuzu tekrarladık

5393 sayılı Belediyeler yasasının 76. Maddesine göre belediye ile yönetilen kentlerde oluşturulması gereken kent konseyinin kuruluşunu ve 10 yıldır başkanlık görevini yürüttük. Ülkemizde ve Müslüman coğrafyalarda olup bitenlere sessiz kalmadık. Filistin, Mısır, Myanmar, doğu Türkistan Suriye gibi istikrarsız bölgeler ve terör olaylarına karşı basın açıklamaları mitingler düzenledik. Özellikle Suriye iç savaşından sonra 2013 yılında sayın valimiz yardım organizasyonunun tarafımızca yapılması konusunda görev tevdi ettiler diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte 3 ay boyunca yoğun bir çalışma yürüttük. Değerli delegasyon bu gün sizler şubemizin yeni yönetimini belirleyerek önemli bir sorumluluğu yerine getireceksiniz. Şubemiz seçimini tamamlayacak ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerinde yoluna devam edecektir. Sendika tüzüğümüzde yer alan 3 dönem kuralı gereğince 1 defa daha aday olma hakkım olduğu halde bu hakkımı kullanmayarak, 12 yıl önce başladığımız sendikal çalışmalara şahsım olarak bu gün noktayı koymak istiyorum. Yeni yönetime aday olmayacağımı daha önce açıklamıştım. Yeni yönetime aday olacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Siz değerli delegelerimizin oylarıyla seçilecek yeni yönetime de şimdiden başarılar diliyorum.Sendikamıza gönül vermiş üyelerimize, İşyeri temsilcilerimize, İlçe, üniversite, KYK temsilciliklerimize, Memur Sen birim başkanlarımıza, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen kadın kollarımıza, Genç Memur Sen yönetimine, Engelliler komisyonu üyelerimize, Emekli Memur Sen üyelerimize, Üniversite ADEM Topluluğuna. Sendikamızın emektar çalışanı Sedat Yıldırıma, Şu anda ve daha önceki şube yönetimlerinde(asil yedek disiplin denetleme) görev yaptığımız arkadaşlarıma, Basın mensuplarına aynı dönemde çalıştığımız tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar kırdığım insanlar olduysa onlardan helallik diliyorum bende de varsa kırgınlıklarım hakkımı helal ediyorum. Gelmek bir erdemse gitmekte bir erdemdir düşüncesiyle hepinizi Allaha emanet ediyorum” dedi.