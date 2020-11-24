Özaltın’dan 24 Kasım Mesajı

Öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli aktörler olduğunu söyleyen Nevşehir Belediyespor kulüp Başkan Esat Özaltın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda;“ Ülkemizi gelecekte yeni ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızı her türlü bilgi ve beceri ile donatan kutsal bir mesleğin mensuplarıdır öğretmenlerimiz. İfadesini kullandı.

Başkan Özaltın “Öğretmenlik, bu ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir hayatı da ifade etmektedir. Bu kutsal meslek, sınırları, okul ve sınıf duvarları ile tarif edilemeyecek kadar saygın ve ağır sorumluluk isteyen; sevgi ve fedakârlık üzerine kurulu, özel ve kutsal bir meslektir. Çünkü, bu onurlu mesleğin malzemesi insandır.” İfadesini kullanan Özaltın "Bugün, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmen unvanı verilişinin 92'uncu yıl dönümü ve bugünün Öğretmenler Günü olarak kutlanmasının 39'uncu yılı. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı büyük fedakarlıklarla yetiştiren tüm öğretmenlerimize saygılarımı sunar, Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Ülkemizin en önemli ihtiyacı eğitimdir. Değerli öğretmenlerimizin fedakarlıklarıyla yetişen gençler, milletimizin teminatıdır. Tüm öğretmenlerimize bu kutsal görevlerinde başarılar diler