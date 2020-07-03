Özaltın: “ TFF açıklamayı geciktirdikçe ortaya değişik senaryolar çıkıyor”

Nevşehir Belediye Spor yönetimi, teknik heyet ve futbolcular Türkiye Futbol Federasyonu’nun koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart’tan bu yana duran liglerin kalan bölümünün oynanmayacağını açıklamasının ardından, ligin nasıl tescil edileceği kararın açıklanmasını bekliyor

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar verdi, Liglerin nasıl tescil edileceği konusunda TFF’nin tescil formatı ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor Nevşehir Belediye Spor kulübü başkanı Esat Özaltın, TFF’nin kalan Lig maçlarının iptal etmesinin doğru bir karar olduğunu ifade etti

TFF’nin karaı Doğru

Nevşehir Belediye Spor kulübü başkanı Esat Özaltın, TFF’nin kalan Lig maçlarının iptal etmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi. Özaltın Federasyonun kalan Lig maçlarının iptal etmesi kararı ve liglerin tescili ile ilgili yaptığı değerlendirmede TFF 3. Lig Müsabakaları statüsü gereğince davranmalıdır derken şunları söyledi “10 Haziran’da yapılan toplantıda TFF yönetimi, "Tüm kulüpler tek tek, ligi oynayıp oynamama konusundaki kararlarını ıslak imzalı olarak bildirsin" dedi. Bizde Nevşehir Belediye Spor olarak TFF'nin istediği gibi ıslak imzalı şekilde cevap verdik Ve sonuçta 87 kulübün 79’u gibi "Son 6 hafta oynanmasın" dedik. 79 kulübün oynanmasın demesine rağmen TFF maçların kaldığı yerden devam kararı şaşırttı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile son yapılan toplantı sonrasında federasyon hatasından geri döndü.

TFF HAKKANİYETLİ VE ADALETLİ OLMAK İSTİYOR İSE 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ UYGULAR

Türkiye Futbol Federasyonu Liglerin nasıl tescil edileceği kendisi tarafından açıklanmak kaydı ile. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar verdi, şimdi tüm kulüpler gözlerini Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi tarafından açıklanacak kararı bekliyor. Karar geciktikçe liglerin tescili ile alakalı değişik senaryolar ortaya atılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2019 – 2020 sezonu başında 3. Lig Müsabakaları statüsü tüm takımlara gönderdi federasyon hakkaniyetli ve adaletli olmak istiyor ise sezon başında tüm kulüplere gönderdiği 3. Lig Müsabakaları statüsü uygular. Türkiye Futbol Federasyonu 2019 – 2020 sezonu başında tüm 3. Lig kulüplerine gönderdiği Müsabakaları statüsünde şu maddeler yer almakta

MADDE 3 - MÜSABAKA SİSTEMİ

(3) TFF 3. Lig'de çift devreli lig müsabakaları sonunda gruplarında 1. sırayı alan takımlar TFF 2. Lig’e yükselirler. Bu müsabakalar sonunda gruplarında 2., 3., 4. ve 5. sırayı alan takımlar, TFF 2. Lig’ yükselecek son 3 takımın belirleneceği Play-Off müsabakalarına katılacak takımları oluştururlar

(4) Play-Off’larda, her grupta grubunu 2. sırada bitiren takım 5. sırada bitiren takımla, 3. sırada bitiren takım ise 4. sırada bitiren takım ile çift maç eleme usulüne göre eşleşirler. İlk müsabakalar 4. ve 5. takımların sahasında oynanır.

(5) Bu maddenin 4. fıkrasında belirtilen müsabakalarda kazanan takımlar tek maç eleme usulüne göre final müsabakası oynarlar. Her grupta ayrı ayrı oynanan Play - Off müsabakaları sonunda finalde kazanan takımlar (toplam 3 takım) TFF 2. Lig'e yükselir.

Türkiye Futbol Federasyonu Liglerin nasıl tescil edileceği konusunda hakkaniyetli ve adaletli olmak istiyor ise sezon başında tüm kulüplere gönderdiği 3. Lig Müsabakaları statüsü uygular ve açıklamayı da o şekilde yapar” dedi