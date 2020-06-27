Özaltın : "TFF 89 Kulübün Oynamama Kararını Yok Saydı

Özaltın “TFF'nin 25 Haziran 2020 itibariyle bin 458 pozitif vakanın çıktığı günde 2. ve 3.lig maçlarının 18 Temmuz 2020 tarihinde oynatılması yönündeki kararı bizleri 75 kulüp istememesine rağmen oynatılma kararı bizleri şaşırttı ” dedi.

2 ve 3.ligdeki toplam 89 takımdan 75'nin liglerin oynatılmayarak bu şekilde tescil edilmesine yönelik ıslak imzaların bulunduğunu dile getiren Başkan Özaltın : “Buna rağmen TFF'nin müsabakaların oynanması yönünde karar alması oynamak istemeyen 75 kulübe göre skandal bir karardır” ifadesini kullandı.

Özaltın, 2 ve 3.ligdeki birçok takımın şu süreçte oluşacak ekonomik maliyeti kaldıracak durumda değildir. Birçok stadyumun gece müsabakaları için ışıklandırmaları yetersizdir.

Biz hazırız 6 maç değil 16 maçta oynarız ama temmuz ayında 40 -45 derecede müsabakaların oynanacağı fiziki şartların olmadığı statlarda nasıl oynanacak haftalık 89 kulüp için kovid 19 testi nasıl yapılacak deplasmanlara çift otobüs nasıl olacak gidilen deplasmanlarda tek kişilik odalarda nasıl konaklama olacak. pandemi sürecinde TFF hiç bir kulube maddi kaynak sağlamdı. Nevşehir Belediye spor kulübü olarak biz bu süreci atlattık maddi durumu iyi olmayan kulüpler Tff den destek almadan nasıl olacak. Bence liglerin tekrar oynatılmak istenmesi yanlış bir karar. Bence Türkiye futbol federasyonu şapkasını önüne koyup bir kez daha düşünmeli." dedi